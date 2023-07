Gemeinde im Norden seit Tagen ohne Trinkwasser – Gebäude gefährdet

Trinkwasser-Notstand in Hartenholm: Die 1900 Einwohner der Gemeinde im Kreis Segeberg (Schleswig-Holstein) stehen seit Freitag ohne konstante Trinkwasserversorgung da. Auch die Bewohner zweier Pflegeeinrichtungen sind betroffen. Die Hauptwasserleitung ist inzwischen wieder repariert – doch die Trinkwasserversorgung bleibt weiterhin aus.

Am Abend des 28. Juli gab die Gemeinde bekannt, dass die Hauptwasserleitung gegen 18 Uhr bei Elektroarbeiten beschädigt wurde. Die Reparaturarbeiten liefen schnell an. Die örtliche Feuerwehr vergab währenddessen an mehreren Standorten in Hartenholm Trinkwasser an die Einwohner.

Hartenholm: Wasserleitung bei Elektroarbeiten beschädigt

Während der Reparaturarbeiten stießen die Arbeiter auf einige Herausforderungen: Aus der beschädigten Leitung ausströmendes Wasser drohte ein Wohnhaus zu unterspülen. Experten des Technischen Hilfswerks prüften daraufhin die Statik des Gebäudes und gaben nach einer ersten Einschätzung Entwarnung.

Die beschädigte Stelle in der Hauptwasserleitung. Kreisfeuerwehr Segeberg Die beschädigte Stelle in der Hauptwasserleitung.

Ebenfalls herausfordernd war es, die betroffene Stelle in der Leitung freizulegen, da diese an die Hauswand einer Flüchtlingsunterkunft angrenzte, wie Veit Wendtland von der Gemeindevertretung dem NDR sagte. Hätten Maschinen die Stelle freigelegt, wäre die gesamte Unterkunft einsturzgefährdet gewesen.

Trinkwasser wird durch Feuerwehr bereitgestellt

Seit Sonntag läuft das Wasser wieder, komplette Entwarnung gibt es aber trotzdem nicht. Denn: Durch die Leitungen fließt nicht etwa Trink-, sondern Brauchwasser. Dieses ist keinesfalls zum Verzehr geeignet, da es nur durch spezielle Aufbereitung den Qualitäts- und Sicherheitsstandards von Trinkwasser entspricht. Auch aufs Duschen, Baden und das Verwenden der Waschmaschine sollte demnach weitestgehend verzichtet werden.

Laut NDR-Informationen wird heute eine Probe des Wassers entnommen. Bevor die Wasser-Analyse aus dem Labor nicht vorliegt, gilt der Hinweis, das Brauchwasser keinesfalls zu Trinken. Die Trinkwasserversorgung durch die Feuerwehr in Hartenholm findet auch noch heute und morgen von 10 bis 16 Uhr vor dem Dörps- und Sprüttenhuus statt. (mwi)