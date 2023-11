Geldautomaten gesprengt: Schwerer Schaden in Einkaufszentrum im Norden

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag zwei Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Flensburg gesprengt. Dabei wurden Gebäudeteile beschädigt. Weiterer Schaden entstand, weil 15.000 Liter Wasser ausliefen.

Laut Feuerwehr hat gegen 3.45 Uhr die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, entdeckten sie den Grund und riefen die Polizei.

In dem „Citti“-Markt an der Lilienthalstraße waren zwei Geldautomaten gesprengt worden. Von den Tätern fehlte jede Spur. Ob und wieviel Beute sie gemacht haben, ist unbekannt.

Flensburg: Geldautomat gesprengt, Täter flüchten

Die heftigen Detonationen beschädigten das Gebäude schwer. Zudem wurde dadurch die Sprinkleranlage ausgelöst, wie die Feuerwehr sagte. Rund 15.000 Liter Wasser ergossen sich über die Verkaufsfläche.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Einkaufszentrum bleibt vorerst geschlossen.