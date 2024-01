Vom eigenen Hund zerfleischt! Mann nach Beiß-Attacke in Lebensgefahr

Mit Bissen hat ein Hund in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) einen Mann lebensgefährlich verletzt. Er wurde in eine Klinik geflogen. Der Hund soll vor zwei Wochen schon einmal für Ärger gesorgt haben.

Am Mittwochnachmittag meldete eine Spaziergängerin eine verletzte Person in einem Wald, die von einem Hund bewacht werde, wie die Polizei am Abend mitteilte. Vor Ort fanden die Beamten den stark blutenden Mann mit Bissverletzungen an beiden Armen am Boden liegend.

Geesthacht: Mann nach Hundebissen lebensgefährlich verletzt

„Um ihm helfen zu können, mussten die Beamten den Hund erschießen, da dieser bedrohlich auf die Helfer zulief“, so eine Polizeisprecherin. Erst danach habe der Mann medizinisch versorgt werden können. Er wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Die Identität des Mannes stand laut Polizei zunächst noch nicht zweifelsfrei fest, laut „Lauenburgischer Landeszeitung“ soll es sich um den Besitzer des Tieres handeln.

Die „Landeszeitung“ berichtet darüber hinaus, dass es erst vor zwei Wochen einen Vorfall mit dem nun erschossenen Tier gegeben habe: Der Hund soll die Freundin des nun in Lebensgefahr schwebenden Mannes angefallen haben. (dpa/mp)