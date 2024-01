Das Restaurant „Nikkei Nine“ im Luxus-Hotel „Vier Jahreszeiten“ ist unter Promis beliebt. Hier lassen Stars und Sternchen die Abende bei edlen Tropfen ausklingen. Nun wurde bekannt: An einem Wochenende im Januar soll sich ein aggressive Männergruppe dort Zutritt verschafft haben. Ein Gast wurde verletzt und kam in eine Klinik.

Das Restaurant „Nikkei Nine“ im Luxus-Hotel „Vier Jahreszeiten“ ist unter Promis beliebt. Hier lassen Stars und Sternchen die Abende bei edlen Tropfen ausklingen. Nun wurde bekannt: An einem Wochenende jetzt im Januar soll sich eine aggressive Männergruppe dort Zutritt verschafft haben. Ein Gast wurde verletzt und kam in eine Klinik.

Das „Nikkei Nine“ im Souterrain des weltberühmten Hotels an der Binnenalster ist bekannt für exquisite Sushi-Speisen und erlesene Weine und Drinks. Die großzügige Bar lädt in den Abendstunden mit einer kleinen Tanzfläche ein. Das Who’s Who der Hamburger Promis geht hier ein und aus. An Wochenenden legt ein DJ auf.

Hamburg: Blutiger Streit in „Vier Jahreszeiten“-Bar „Nikkei Nine“

Nun erschüttert ein gewalttätiger Vorfall den Betrieb. Eine Männergruppe soll sich in der Nacht zum 14. Januar vorbei am Türsteher Zutritt verschafft haben. „Das war wie ein Rollkommando. Die haben von Beginn an Stress gesucht“, sagt ein Augenzeuge zur MOPO.

Matthias Förster leitet das „Nikkei Nine“, Hamburgs Top-Adresse für japanisch-peruanische Küche. Patrick Sun Matthias Förster leitet das „Nikkei Nine“, Hamburgs Top-Adresse für japanisch-peruanische Küche.

Offenbar eskalierte dann die Situation. Einer der Störenfriede soll einem Gast ein Glas ins Gesicht geschlagen haben. Der Mann wurde mit blutiger Gesichtsverletzung im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Sofort wurde der Gruppe ein Hausverbot erteilt. Daraufhin soll ein Mitglied gesagt haben, dass es den Laden abbrennen würde, wenn das Verbot nicht zurückgenommen werden würde.

Das könnte Sie auch interessieren: Schüsse vor Hamburger Luxus-Hotel: Schütze stellt sich nach einem Jahr

Eine Sprecherin der Polizei antwortete auf Nachfrage, dass es dort zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei Männern gekommen sein soll. Gegen beide werde ermittelt.

„Vier Jahreszeiten“: Hoteldirektor kündigt Aufarbeitung an

Nach MOPO-Informationen sollen Streitigkeiten zwischen zwei Frauen vorausgegangen sein. Die Situation soll eskaliert sein, als in der Folge das Hausverbot erteilt wurde.

Hoteldirektor Ingo Peters ließ auf Anfrage erklären, dass man dem Ereignis in der besagten Nacht im „Nikkei Nine“ nachgehe und dazu im Austausch mit der Polizei und dem externen Sicherheitsunternehmen sei.