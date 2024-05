Gas und Bremse verwechselt? Rentner kracht mit BMW in Aldi-Filiale

Dass hier niemand verletzt wurde, ist großes Glück: Ein älterer Mann hat am Donnerstag offenbar die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in die Fensterfront einer „Aldi“-Filiale in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) bei Hamburg gefahren.

Nach ersten Informationen der Polizei verwechselte der 87-jährige Senior bei seinem BMW höchstwahrscheinlich Gas und Bremse, was dazu führte, dass er plötzlich aus der Parklücke schoss. Dabei überfuhr er sogar Blumenkübel, bevor sein Kombi in die Fensterfront krachte.

BMW kracht in „Aldi“-Fensterfront: „Erheblicher Sachschaden“

Anschließend soll der Mann zurückgesetzt und noch ein anderes parkendes Fahrzeug gerammt haben. Glücklicherweise wurde niemand bei den Unfällen verletzt, weder Unbeteiligte noch das Rentner-Paar im BMW.

„Es entstand aber erheblicher Sachschaden“, so ein Polizeisprecher. Dieser werde auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die zuständige Staatsanwaltschaft Kiel habe entschieden, sowohl den BMW als auch den Führerschein des 87-Jährigen zu beschlagnahmen. Der Sprecher weiter: „Ein Strafverfahren mit dem Vorwurf einer möglichen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.“

Die „Aldi“-Filiale an der Straße Dammstücken muss vorerst geschlossen bleiben. Wie lange die Reparaturarbeiten andauern, ist bisher unbekannt. Die Verantwortlichen hoffen, schon am Freitag wieder öffnen zu können. (dg)