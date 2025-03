Gas und Bremse verwechselt? Auto fährt Richtung Marktstände und rammt Laternenmast

Schock beim Einkauf auf dem Wochenmarkt: In Barsbüttel soll ein Rentner in seinem Auto Gas und Bremse verwechselt haben – und mit seinem Auto beinahe auf den örtlichen Wochenmarkt gefahren sein. Eine Person wurde ins Krankenhaus gebracht.

Zu dem Unfall in der Straße Am AKKU in Barsbüttel (Kreis Stormarn) kam es bereits am Freitagnachmittag: Während der Wochenmarkt der Gemeinde stattfand, fuhr gegen 14.30 Uhr ein Auto in unmittelbarer Nähe gegen einen Laternenmast, wie ein Sprecher des Polizei-Lagediensts sagte. Der Laternenmast stoppte das Auto somit, bevor es zwischen die Marktstände fahren konnte.

Beifahrer kam verletzt ins Krankenhaus

Wie der Sprecher sagte, blieb der Fahrer selbst unverletzt. Sein Beifahrer hingegen wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Angaben eines Reporters vor Ort saß ein 88-jähriger Mann am Steuer des verunglückten Autos. Er soll beim Autofahren Gas und Bremse verwechselt und daher plötzlich in Richtung Wochenmarkt gefahren sein. Der Beifahrer sei der Sohn des Fahrers, so die Berichte vor Ort. Der Polizei-Sprecher konnte die genaueren Umstände des Unfalls nicht offiziell bestätigen. Auch der Bericht, dass dem 88-Jährigen noch vor Ort der Führerschein abgenommen wurde, kann nicht offiziell bestätigt werden. (mwi)