Bisher war eine Fahrt mit dem Rad auf der Elbchaussee zwischen der Kreuzung Manteuffel- und der Hasselmannstraße immer ein kleines Glücksspiel: Denn dort ist die Straße so eng, dass Auto- und Busfahrer regelmäßig auf den Radweg fahren mussten, um nicht in den Gegenverkehr zu geraten. Und den Mindestabstand zu den Radfahrern hielt auch kaum jemand ein. Um mehr Sicherheit für sie zu gewährleisten, stehen nun lang erwartete Arbeiten an, die erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr haben.