Gänge vertauscht: Seniorin rast durch Garagentor

Am Mittwochabend ist es in Stemwarde bei Barsbüttel (Kreis Stormarn) zu einem Unfall in einer Tiefgarage gekommen. Dabei hatte eine 73-Jährige Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt.

Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage bestätigte, war die VW-Fahrerin gegen 19.20 Uhr gerade dabei, ihre gleichaltrige Freundin von einem Arztbesuch nach Hause zu fahren, als sie bei Ankunft durch das verschlossene Garagentor fuhr.

Unfall in Barsbüttel: Auto beschädigt – Seniorin bleibt unverletzt

Dabei kippte ein Motorrad um, das hinter dem Tor stand, und geringe Mengen Betriebsstoffe liefen aus, teilten die Beamten ferner mit.

Die Feuerwehr streute die Stellen ab und schob das beschädigte Auto auf die Straße. Das Garagentor wurde aus der Verankerung gerissen. Glück im Unglück: Die Seniorin blieb unverletzt. (sd)