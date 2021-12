Dramatischer Unfall mit der Polizei – zwei Verletzte, ein Toter

Dramatischer Unfall: Bei der Kollision mit einem Streifenwagen ist am Mittwoch in Friesoythe (Kreis Cloppenburg) in Niedersachsen ein 63 Jahre alter Fahrer eines Pkw getötet worden.

Die beiden Polizeibeamten im Streifenwagen wurde erheblich verletzt, wie der Ortsbrandmeister von Friesoythe, Matthias Schmidt, erklärte. Der Unfall habe sich in einer Kurve ereignet. Alle drei Betroffenen waren in ihren Autos eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Friesoythe: Toter bei Kollision mit Streifenwagen

Der Streifenwagen war nach Angaben der Polizei in Oldenburg mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, um Kollegen bei der Aufnahme eines anderen schweren Verkehrsunfalls zu unterstützen.

Das könnte Sie auch interessieren: Schwerer Unfall in Hamburg: Biker gerät in Gegenverkehr – zwei Schwerverletzte

Der Wagen des anderen Fahrers sei entgegengekommen und aus noch ungeklärter Ursache auf die falsche Fahrbahn geraten.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Die verletzten Polizisten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 63-Jährige starb noch an der Unfallstelle. (dpa/se)