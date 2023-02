Dauereinsatz im Norden: Mehrere Autos und Dönerladen brennen

Viel zu tun für die Feuerwehr in Neumünster: Innerhalb von 24 Stunden haben dort fünf Autos gebrannt, außerdem gab es ein Feuer in einem neu eröffneten Dönerladen.

Los ging die Brandserie am frühen Sonntagmorgen. Um 0.45 Uhr brannte ein Pkw in der Straße Anwiesen, um 4.14 Uhr stand ein weiterer Wagen in der Straße in Flammen. Um 14.43 Uhr brannte ein Wagen in der Fabrikstraße, um 18.40 Uhr an der Gemeinschaftsschule Neumünster-Brachenfeld und um 0.48 Uhr in der Nacht zu Montag am Ochsenweg. In allen Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Um 21 Uhr wurden die Retter außerdem zu einem Großfeuer an die Christianstraße gerufen. Ein neu eröffneter Dönerladen brannte, starker Rauch entwickelte sich. Zwölf Bewohner aus darüber liegenden Wohnungen mussten das Haus verlassen, es wurde niemand verletzt. Wie es zu dem Brand kam, wird nun ermittelt. (paul)