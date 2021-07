Bei einem frontalen Zusammenstoß zwischen zwei Autos im Kreis Pinneberg sind am Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen. Zudem wurde ein Mann schwer verletzt, teilte die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr auf der Barmstedter Straße zwischen Brande-Hörnerkirchen und Groß Offenseth-Aspern in Höhe des Kreuzweges. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 80-Jähriger aus Barmstedt in einem VW Polo in Richtung Brande-Hörnerkirchen.

Frontal-Crash: Tödlicher Verkehrsunfall im Kreis Pinneberg

Sein Auto geriet aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem VW Golf eines 83-Jährigen aus Elmshorn zusammen, der schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 80-Jährige und seine gleichaltrige Beifahrerin erlagen ihren Verletzungen.

Polizeibeamte sperrten die Unfallstelle, leiteten den Verkehr bis zum Eintreffen der Straßenmeisterei ab und nahmen einen Verkehrsunfall auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe zogen die Beamten einen Sachverständigen zur Klärung der Unfallursache hinzu. Die Unfallstelle blieb für die Dauer der Aufräumarbeiten bis in den frühen Abend gesperrt. (dpa/alu)