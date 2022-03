Frontal-Crash: Mann (81) will überholen – und kracht in den Gegenverkehr

Am Sonntagmittag ist es auf der Hamburger Straße in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 81-Jähriger wollte einen Klein-Lkw überholen und krachte in ein entgegenkommendes Auto. Mehrere Personen wurden verletzt.

Der 81-jährige Lübecker fuhr am Sonntag gegen 14.05 Uhr auf der B75 in Bad Oldesloe in Richtung Bargteheide. Er überholte dabei einen Mercedes Sprinter, der wegen eines Defekts am rechten Straßenrand stand.

Bad Oldesloe: Autofahrer kracht in Gegenverkehr

Der Lübecker übersah in diesem Moment jedoch den entgegenkommenden Audi – beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Doch nicht nur das: Beide Autos prallten zudem gegen den stehenden Klein-Lkw.

Während der 81-Jährige und der Fahrer des Audis mit leichten Verletzungen davonkamen, wurde die 73-jährige Beifahrerin des Unfallfahrers im Fahrzeug eingeklemmt und wurde von Rettungskräften befreit. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Die Insassen des stehenden Klein-Lkw blieben unverletzt. Die B75 war für eineinhalb Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 15.000 Euro. (vd)