Frau wählt 49 Mal den Notruf – dann ist sie ihr Telefon los

Dass man die Nummer 110 nur bei wirklichen Notfällen ruft, bekommt man eigentlich schon als Kind beigebracht. Einmal anzurufen, wenn es keine brenzlige Situation gibt, ist also eigentlich schon einmal zu viel – 49 Mal den Notruf zu wählen und das auch nur, weil man die Beamten am anderen Ende der Leitung beleidigen möchte – das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Die Polizisten, denen das am Samstag passierte, wussten sich aber zu helfen.

Mit ihrem Mobiltelefon soll eine 56-Jährige am Samstag im Kreis Steinburg 49 Mal die Einsatzleitstelle der Polizei angerufen und am Notruftelefon arbeitende Beamte in diversen Gesprächen beleidigt haben. Eine Polizeistreife fuhr daraufhin zum Wohnort der Frau in Oelixdorf und stellte ihr Telefon sicher, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Dies habe die die Frau mit Protesten und Beleidigungen begleitet. Welchen Hintergrund ihr Ärger auf die Polizei hatte, konnte bislang nicht geklärt werden. (mp/dpa)