Temperaturen in Hamburg: Wann sich der Kaltwetterpfropfen endlich löst

Diese Woche ist die Wechselwoche: Raus aus dem ewigen Regen und den Temperaturen unter zehn Grad, rein in die Sonne. Damit gibt’s auch endlich Gute-Laune-Vorhersagen: Gegen Wochenende wird sogar schon an der 20-Grad-Marke gekratzt.

In der Nacht zu Dienstag wird es nochmal kälter, Tiefstwerte liegen zwischen zwei und fünf Grad, sogar Frost kann es in Hamburg und Schleswig-Holstein stellenweise noch geben.

Dienstag geht es aber heiter weiter, Höchstwerte von zwölf bis 14 Grad sind möglich. An der Ostseeküste sind es zehn Grad bei zeitweise starkem und böigen Nordost- und Ostwind. In der Nacht zu Mittwoch meist gering bewölkt oder klar, trocken. Tiefstwerte zwei bis sechs Grad. Mäßiger, an den Küsten frischer bis starker Wind aus Nordost bis Ost.

Wetter in Hamburg: Dienstag heiter

Jeden Tag ein Grad mehr: Mittwoch ist es wieder fast wolkenlos bei Temperaturen bis 15 Grad, an der Küste ist auflandiger Wind um elf Grad. In der Nacht zum Donnerstag kommen von Osten her Wolken und der Regen meldet sich nochmal kurz zurück. Abkühlung auf Werte um drei Grad, auf den Ost- und Nordseeinseln teils um sechs Grad. Mäßiger, an den Küsten frischer bis starker Nordostwind.

Donnerstag guckt der launige April nochmal aus den Wolken: Es ist stark bewölkt und regnet. Doch die miese Laune hält nicht. Der Regen zieht ab, am Abend und nachts ist es nur noch gering bewölkt.

Am Freitag und am Wochenende kommt dann die Sonne deutschlandweit besser zum Zuge, ein sogenannter Kaltwetterpfropfen zieht weiter Richtung Ärmelkanal und macht die Bahn frei für frühsommerliche Temperaturen. Freitag wird die 20-Grad-Marke voraussichtlich angekratzt und am Samstag gebietsweise überschritten. Endlich!