Frau stirbt bei Feuer in Mehrfamilienhaus im Norden

In Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Freitag ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Für eine Bewohnerin kam jede Hilfe zu spät.

Das Feuer war gegen 13.40 Uhr ausgebrochen. Nachbarn hatten eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Als diese wenig später eintraf, stand die Wohnung nach Angaben der Rettungskräfte schon zu großen Teilen in Flammen.

Harrislee: Feuerwehr findet leblose Frau in brennender Wohnung

Feuerwehrleute begaben sich durch das Treppenhaus zu der brennenden Wohnung. Parallel dazu wurde von einem Parkplatz vor dem Gebäude die Drehleiter in Stellung gebracht und auch aus dem Korb des Spezialgerätes ein Löschangriff gestartet.

In der Wohnung fanden die Rettungskräfte eine leblose Frau. Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Das könnte Sie auch interessieren: Schrecklicher Unfall: Kind stürzt aus dem sechsten Stock in den Tod

Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Andere Wohnungen waren nicht betroffen, sie bleiben weiterhin bewohnbar. Zur Brandursache konnte die Feuerwehr am Nachmittag noch keine Angaben machen. Auch die Identität der Frau ist noch nicht geklärt.

Die 30 Rettungskräfte beendeten ihren Einsatz nach rund eineinhalb Stunden. Die Polizei ermittelt. (mp)