Schrecklicher Unfall mitten in Hamburg: Kind stürzt aus dem sechsten Stock

Schrecklicher Unfall an der Schellingstraße in Eilbek: Dort ist am Freitagnachmittag ein Kind aus dem sechsten Stock gestürzt.

Das sechsjährige Kind hielt sich in einer der Wohnungen auf, die auf einem ehemaligen Bunker errichtet wurden. Es wurde vor Ort von Sanitätern und einem Notarzt behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Schon auf dem Weg dorthin begannen die Retter mit der Reanimation.

Angehörige und Retter werden seelsorgerisch betreut

Die Polizei deckte vor dem Gebäude eine Blutlache mit einem weißen Tuch ab. Sowohl Angehörige als auch Rettungskräfte standen unter dem Eindruck des Geschehens. Ein Feuerwehrsprecher: „Sie werden durch die Notfallseelsorge und dem Kriseninterventionsteam psychologisch betreut.“

Die genauen Hintergründe des Sturzes sind unbekannt. Bisher geht man aber wohl von einem Unfall aus. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (dg)