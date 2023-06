Frau in Imbiss totgeschlagen: „Das Ausmaß der Gewalt ist erschreckend“

Ein 45 Jahre alter Koch ist wegen der Tötung seiner Ehefrau zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter am Landgericht Lübeck sahen es am Freitag als erwiesen an, dass er die 37-Jährige im Oktober 2022 im gemeinsam betriebenen Asia-Imbiss in Bad Schwartau getötet hat. „Das Ausmaß der Gewalt ist erschreckend“, hieß es in der Urteilsbegründung. Die vier gemeinsamen Kinder des Ehepaares hatten die Tat mit ansehen müssen.

Der Angeklagte hatte während der gesamten Hauptverhandlung geschwiegen. Erst am Freitag ergriff er das Wort. „Meine Frau ist gestorben. Darüber bin ich sehr traurig und ich denke immer an unsere gemeinsame Zeit“, sagte er mit Hilfe eines Dolmetschers. Das Urteil gegen ihn ist noch nicht rechtskräftig.

Doch so schön, wie er es in seinen Aussagen bei der Polizei und bei einem psychiatrischen Sachverständigen dargestellt hatte, war das Zusammenleben mit seiner Ehefrau nicht. Zeuginnen aus dem Umfeld des Paares hatten vor Gericht ausgesagt, dass die 37-Jährige sich von ihrem Mann habe trennen wollen, weil er ihr gegenüber wiederholt gewalttätig geworden sei.

Bad Schwartau: Ehemann ermordete Frau mit einem Messer

Am Abend der Tat, als das Lokal bereits geschlossen war, schlug und trat der Mann seine Frau, stellte das Gericht im Laufe der Hauptverhandlung fest. „Er schlug ihr mehrfach ins Gesicht, so dass ihre Augen zuschwollen“, sagte die Vorsitzende Richterin. „Er warf auch mit Gegenständen nach ihr, trat auf ihren Oberkörper ein und schlug mit einer schweren Glasschale auf sie ein.“ Alles sei voller Blut gewesen, hatten Rettungssanitäter vor Gericht ausgesagt.

Die vier Kinder des Paares im Alter zwischen zwei und zwölf Jahren, die heute in Pflegefamilien leben, wurden Zeugen der Gewalttat. Eine Pflegemutter sagte am Freitag aus, eines der Kinder habe berichtet, dass der Vater die Mutter mit einem Messer angegriffen habe. Der 45-Jährige war am Morgen nach der Tat festgenommen worden, nachdem er sich bei der Polizei in Widersprüche verstrickt hatte. (dpa/mp)