Frau (25) blutüberströmt aufgefunden – erneuter Einsatz in der „Flamingo Bar“

Nach einer schweren Gewalttat in der „Flamingo Bar“ in Wedel hat die Polizei in dieser Woche eine erneute Spurensicherung durchgeführt. Mitte Oktober war eine 25-Jährige dort schwer verletzt aufgefunden worden.

Am frühen Morgen des 14. Oktober fand man die Frau im Eingangsbereich einer Apotheke in der Nähe der Bar. Sie hatte schwerste Verletzungen am Kopf sowie im Gesicht. Rettungskräfte brachten die sie in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich bei der Frau um die Freundin von einem der zwei Barbetreiber. Die Polizei geht davon aus, dass die Misshandlung in den Räumen der Bar stattgefunden hat.

Wedel: Bar nach Angriff auf Frau durchsucht

Am vergangenen Mittwoch durchsuchten die Beamten erneut die „Flamingo Bar“, um Beweise zu sichern. Die Polizei begründete den erneuten Einsatz mit routinemäßigen Ermittlungsmaßnahmen. Aufgrund vorheriger Vorfälle, bei denen Beamte während ihrer Arbeit verbal angegangen wurden, wurde die Umgebung großräumig abgesperrt.

Das könnte Sie auch interessieren: Frauenmord bei Hamburg: Täter wollte sich stellen, Polizei war nicht da

Der Mitbetreiber (29) der Bar und Freund des Opfers wurde zehn Tage nach der Tat festgenommen. Er steht im Verdacht, die Frau schwer misshandelt zu haben. Seitdem befindet er sich wegen des Vorwurfs des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Ein Zeugenaufruf der Polizei, der sich an die Gäste der Bar in der Tatnacht richtete, blieb bislang ohne Resonanz. Niemand meldete sich mit Hinweisen zu dem Vorfall. Ob die erneute Spurensicherung in den Räumlichkeiten der Bar neue Erkenntnisse erbracht hat, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.