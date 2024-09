Am Samstagmorgen wurde in einem Waldstück bei Witzeeze, im Kreis Herzogtum Lauenburg, die Leiche einer 55-jährigen Frau entdeckt. Sie wurde offenbar durch Schüsse getötet. Ihr 59-jähriger getrennt lebender Ehemann gestand die Tat und wollte sich bei der Polizei stellen. Doch die Wache in Büchen war zum Zeitpunkt seiner Ankunft nicht besetzt. Anschließend wählte der Mann den Notruf. Nachbarn sind entsetzt – eine Anwohnerin hat sogar noch Schreie gehört, dachte aber, es handelte sich um Jagdgeräusche.