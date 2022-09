Flaschenwürfe, Verletzte: Schlägerei bei Hamburg – Polizei sucht Zeugen

Bei einer Auseinandersetzung in Wedel (Kreis Pinneberg) bei Hamburg sind am Sonntagmorgen mehrere Menschen verletzt worden; einige mussten in Kliniken. Doch viele machten keine Aussage. Daher sucht die Polizei nun Zeugen, um vor allem diese Frage zu klären: Was ist dort eigentlich genau passiert?

Um kurz nach 5.30 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Polizei ein. Als die Beamten am Rosengarten ankamen, torkelte ihnen ein 24-Jähriger entgegen, verletzt. Ihm folgten drei Männer im Alter von 21 bis 27 Jahren. „Auch die wiesen zum Teil Verletzungen auf“, so ein Polizeisprecher.

Flaschenwürfe, Verletzte: Schlägerei in Wedel wirft Fragen auf

Die Männer wurden voneinander getrennt, vorher sollen noch Flaschen geworfen worden sein. Die Personalien und Aussagen der Beteiligten wurden aufgenommen. Das Problem: „Sie machten keine oder sehr widersprüchliche Angaben“, so der Sprecher weiter.

Kurz darauf erschienen laut Polizei nach noch zwei Frauen: Eine 21-Jährige war ebenfalls verletzt. Alle sollen stark alkoholisiert gewesen sein. Drei Männern wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Blutproben entnommen. In dem nun laufenden Verfahren geht es um den Verdacht der gefährlichen Körperverletzung.

Das könnte Sie auch interessieren: Wende im Mordfall Tunahan: Welche Rolle spielt der einstige Top-Manager?

Zwei Männer und eine Frau kamen in Krankenhäuser. Andere an der Auseinandersetzung Beteiligte sollen geflüchtet sein, noch vor dem Eintreffen der ersten Polizisten. Der Sprecher: „Der genaue Tathergang ist derzeit noch unklar.“ Hinweise unter Tel. (04103) 501 80. (dg)