Flammenmeer im Norden – historisches Haus brennt nieder

Großalarm im Kreis Herzogtum Lauenburg. Dort stand am späten Freitagabend ein rund 150 Jahre altes Fachwerkhaus in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Wehren an. Mehr als 100 Retter waren im Einsatz.

Gegen 23 Uhr schossen plötzlich Flammen aus einem Haus am Woltenser Weg in Roseburg. Böige Winde fachten das Feuer zusätzlich an. Als die ersten Retter am Einsatzort eintrafen, loderten meterhohe Flammen in den Nachthimmel und breiteten sich über das gesamte historische Gebäude aus.

Roseburg: Historisches Haus brennt ab

Rund 120 Feuerwehrmänner waren im Einsatz. Von den sechs Bewohnern wurde zum Glück niemand verletzt. Sie brachten sich rechtzeitig in Sicherheit.

Wegen der massiven Brandausbreitung wurde das 150 Jahre alte Fachwerkhaus vollkommen zerstört. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den frühen Samstagmorgen an.