Flammen schlagen aus Einfamilienhaus – eine Person verletzt in Klinik

Bei einem Feuer in Itzehoe (Kreis Steinburg) ist eine Person verletzt worden. In der Nacht zu Samstag war ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße Lübscher Kamp ausgebrochen. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.

Zunächst soll laut Polizei-Angaben der Anbau des Hauses in Brand geraten sein. Danach hätten die Flammen auf das Erdgeschoss des Gebäudes übergegriffen. Flammen schlugen aus Fenstern, Scheiben zerbarsten.

Brand in Itzehoe: Haus nicht mehr bewohnbar

Eine dichte Qualmwolke legte sich über das Haus. Retter drangen unter Atemschutz ins Innere ein, bekämpften die Flammen mit mehreren Schläuchen. Das Feuer fraß sich bis ins Dach. Das Haus ist vorerst unbewohnbar.

Eine Person, die in dem Haus lebt, soll sich schon vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit gebracht haben. Sie wurde versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sperrte für die Dauer der Löscharbeiten die Straße, nahm im Anschluss ihre Ermittlungen auf. Sie schätzt den entstandenen Schaden auf rund 200.000 Euro. Als Ursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen. (dg)