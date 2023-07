Finger abgerissen? Mann bei Böller-Explosion schwer verletzt

Größerer Einsatz in Börnsen (Kreis Herzogtum Lauenburg) bei Hamburg: In der Nacht zum Samstag sind Polizei und Feuerwehr an den Birkenweg gerufen worden, weil sich ein Mann an der Hand verletzt hatte. Der Grund: ein Unfall beim Böllern.

Bei einem „Unfall mit einem Böller“ ist in der Nacht zum Samstag ein Mann im Kreis Herzogtum Lauenburg schwer verletzt worden. Rettungskräfte versorgten den Mann gegen 1.30 Uhr, anschließend wurde er in ein Hamburger Krankenhaus gebracht.

Finger abgerissen? Böller explodiert in der Hand

Laut Polizei sei der Böller in der Hand des Mannes explodiert, die genauen Umstände seien jedoch noch unklar. Zwei Jugendliche, die zum Zeitpunkt der Explosion bei dem Verletzten gewesen sein sollen, wurden von den Ermittlern befragt.

Wie es dem Mann geht, ist aktuell unbekannt. Angaben vor Ort, denen zufolge der Mann mehrere Finger verloren haben soll, will die Polizei derzeit nicht bestätigen. „Die Ermittlungen dauern an“, so eine Sprecherin. (dg)