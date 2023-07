Explosion in Hamburger City: ein Schwerverletzter – Verdächtiger festgenommen

Alarm auf der Adenauerallee in St. Georg! Auf der Straße in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof ist es am Mittag zu einer Explosion gekommen. Ein Mann wurde schwer verletzt, eine weitere Person wurde festgenommen.

Gegen 12.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Adenauerallee gerufen: Zeugen hatten eine Explosion gemelet. Vor Ort fanden die Rettungskräfte einen schwer verletzten 40-Jährigen. Die Wucht der Explosion riss dem Mann eine Hand vollständig ab, wie die Feuerwehr auf MOPO-Anfrage bestätigte. Er wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt, bevor er ins Krankenhaus kam.

Am Nachmittag wurde im Bereich des Hauptbahnhofs zudem ein Mann festgenommen, der ebenfalls in Verbindung mit dem Vorfall stehen soll.

Explosion in Hamburg: Verdächtiger festgenommen

Weil zunächst völlig unklar war, was genau passiert war, wurde der Bereich um die Explosion vorsorglich großräumig abgesperrt. Unter anderem wurde der ZOB für rund eine Stunde nicht angefahren, auch der übrige Verkehr wurde umgeleitet. Nach knapp zwei Stunden wurden alle Sperrungen wieder aufgehoben.

Die Feuerwehr konnte die Einsatzstelle schnell der Polizei übergeben – abgesehen von dem unmittelbar Beteiligten gab es keine Verletzten, auch Sachschäden wurden nicht bekannt.

Die polizeilichen Maßnahmen wurden eingestellt. Eine Gefahr für die Bevölkerung kann ausgeschlossen werden.

Die Ermittler der Abteilung für Sprengstoffdelikte im LKA haben die Ermittlungen insb. zum Hintergrund aufgenommen.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind auch mehrere Stunden später unklar. Die Polizei versicherte aber via Twitter, dass eine „Gefahr für die Bevölkerung ausgeschlossen“ werden könne.

Derzeit wird unter anderem ermittelt, was genau die Explosion auslöste. Nach MOPO-Informationen verdichten sich die Hinweise darauf, dass ein präparierter Tennisball detoniert sein könnte – eine offizielle Bestätigung dafür steht aber noch aus. (mp)