Feuer-Alarm in Hochhaus – Hilfe kommt schneller als erwartet

In einem Hochhaus an der Elmshorner Straße in Pinneberg ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen: Dunkler Qualm zog in den Himmel, Flammen schlugen aus einem Verschlag am Haus. Hilfe kam schneller als erwartet.

Denn Claus Köster, Wehrführer der Feuerwehr Pinneberg, hatte am Abend seine Kameraden zum Ausbildungsdienst antreten lassen – nur etwa 500 Meter vom Einsatzort entfernt. Ein Sprecher: „Noch während des formalen Antretens zum Ausbildungsabend lösten die Meldeempfänger der Feuerwehrleute aus.“

Rauch reicht bis zum achten Stock

So waren die Kräfte innerhalb weniger Minuten vor Ort und stellten eine „starke Rauchentwicklung“ fest, die bis zum achten Stockwerk reichte. Der Qualm war auch bereits ins Treppenhaus und in die Kellerräume gezogen.

Weil zu dem Zeitpunkt die genaue Situation im Gebäude unklar war, ließ der Wehrführer weitere Kräfte nachfordern. „Während des Vorgehens konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass sich das Feuer auf einen etwa 15 Quadratmeter großen Verschlag begrenzte, der direkt am Gebäude angebaut war“, so der Sprecher weiter. Die Kräfte verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf die eigentliche Wohnanlage, verletzt wurde niemand. Lediglich im Erdgeschoss, in unmittelbarer Nähe zum Feuer, waren mehrere Fensterscheiben wegen der enormen Hitze zu Bruch gegangen.

Das könnte Sie auch interessieren: Tumult bei Tschentscher-Auftritt – Bodyguards greifen ein

Bei den Nachlöscharbeiten half die Wehr aus Appen, das Treppenhaus und der Keller wurden gelüftet. Nach rund 90 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet, sie übergab an die Polizei. Die Brandursache ist noch unklar. (dg)