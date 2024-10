Feuerwehr bei Fahrzeugbrand schnell vor Ort – es gibt aber ein Problem

Am späten Freitagabend geriet ein Audi auf der Verbindungsstraße zwischen Horst und Steinburg nahe Elmshorn in Brand. Die Insassen bemerkten gegen 22 Uhr Rauch am Heck des Fahrzeugs und konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, bevor Flammen aus dem Fahrzeug schlugen.

Die Einsatzkräfte zweier freiwilliger Feuerwehren sperrten die Straße „Helle“ ab und begannen mit den Löscharbeiten. Unter Atemschutz gelang es den ehrenamtlichen Rettern, den brennenden Audi zu löschen.

Feuerwehr schnell vor Ort – jedoch mit falschem Löschfahrzeug

Gemäß Polizeiangaben waren die Geschwister aus Elmshorn gekommen, als sie den Rauch bemerkten. Ein zufällig vorbeikommender Feuerwehrmann kümmerte sich vor Ort um die beiden Beteiligten.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Horst, die gerade von einer Übung in Herzhorn zurückkehrten, konnten die Unfallstelle sichern. Für die Brandbekämpfung musste jedoch ein anderes Fahrzeug eingesetzt werden, da das falsche Löschfahrzeug vor Ort war. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte beteiligt. Der Audi erlitt einen Totalschaden und musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.