Starker Rauch trat aus dem Schornstein aus: Bei einem Brand im Kreis Stormarn nahe Hamburg musste die Feuerwehr am Freitagabend ein dreistöckiges, stark verqualmtes Gebäude durchsuchen. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt.

Der Brand ereignete sich in Reinbek in einem großen, dreistöckigen Gebäude in der Goetheallee. Die Feuerwehr wurde um 23.18 Uhr alarmiert und entsendete die Feuerwehren Reinbek und Schönningstedt.

Dachstuhl komplett verraucht nach Schornsteinbrand von Reinbeker Villa

Während die Bewohner des Hauses vor dem Eingang warteten, durchsuchten die Einsatzkräfte der Feuerwehr das stark verqualmte Gebäude und bauten eine Drehleiter für den Löschvorgang auf. Nach Informationen die der MOPO vorliegen, rauchte sowohl der Schornstein für den Kamin wie auch der für die Gasheizung.

Da es sich um einen Schornsteinbrand handelte, wurde ein Schornsteinfeger angefordert. Die Einsatzkräfte kontrollierten das verrauchte Dachgeschoss, den Abzug sowie den Spitzbogen des Daches und brachten Rückstände ins Freie, um sie abzulöschen.

Bei dem Brand niemand verletzt. Insgesamt dauerte der Einsatz laut Feuerwehr-Leitzentrale bis etwa 2.15 Uhr. Ein Rettungswagen und die Polizei waren ebenso vor Ort. (to)