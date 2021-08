Großbrand vor den Toren Hamburgs hält Feuerwehr in Atem

Großfeuer vor den Toren Hamburgs: In Barsbüttel sind am Sonntagabend rund 60 Strohballen in Brand geraten. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz.

Der Notruf ging gegen 22 Uhr bei der Feuerwehr ein. Als die Helfer an dem Feld an der Straße Rähnwischredder in Barsbüttel eintragen, brannten die Strohballen schon lichterloh.

Bauer hilft Feuerwehrkräften mit seinem Trecker

Bei den Löscharbeiten erhielten die Feuerwehrkräfte Unterstützung von dem Bauern, der die Ballen mit einem Trecker auseinander zog, so dass der Brand besser gelöscht werden konnte.

Das könnte Sie auch interessieren: Hoher Sachschaden bei Feuer in Hamburger Wohnhaus

Laut Polizei war das Feuer erst um drei Uhr morgens vollständig gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, wie das Feuer entstanden ist. (ng)