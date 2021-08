Ein Feuer in einem Wohnhaus am Niendorfer Marktplatz hat am frühen Sonntagmorgen die Kräfte der Hamburger Feuerwehr beschäftigt: Die Retter rückten mit einem Löschzug und der Freiwilligen Feuerwehr an.

Anwohner hatten gegen 4.30 Uhr den Notruf gewählt und von starkem Qualm und knisternden Geräuschen gesprochen. Als die Retter wenige Minuten später am Einsatzort eintrafen, seien Flammen zu sehen gewesen, so ein Lagedienst-Sprecher: „Es war in der betroffenen Wohnung zu einem ausgedehnten Zimmerbrand gekommen.“

Hoher Sachschaden bei Feuer in Hamburger Wohnhaus

Mit einem sogenannten C-Rohr und unter Atemschutz löschten die Kräfte das Feuer. Verletzt wurde niemand. Durch den Brand und Ruß sei aber erheblicher Sachschaden entstanden, teilte der Sprecher mit. Auch ein Geschäft im Erdgeschoss wurde nach MOPO-Informationen in Mitleidenschaft gezogen. Die Ursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. (dg/rüga)