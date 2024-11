Dachstuhl in Flammen: Feuer in Bäckerei nahe Hamburg

Die Flammen schlugen schon aus dem Dach: In einer Bäckerei in Pinneberg ist in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg sagte, wurden die Einsatzkräfte gegen 1.20 Uhr zu der Bäckerei an der Elmshorner Straße gerufen. Dort habe man eine starke Rauchentwicklung feststellen können. Zwei Löschfahrzeuge sowie drei weitere Wagen seien im Einsatz gewesen.

Die Flammen, die sich unter dem Flachdach des Gebäudes ausgebreitet hatten, konnten schnell gelöscht werden. Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Polizei ermittelt. (mp)