Wann immer in den vergangenen Jahrzehnten ein Blindgänger in Hamburg gefunden wurde, war er vor Ort: Ronald Weiler (64) ist seit 1990 beim Kampfmittelräumdienst der Feuerwehr, seit vielen Jahren auch der Leiter der Abteilung. 520 Bomben hat er in dieser Zeit in Hamburg erfolgreich entschärft und die Hansestadt so möglicherweise vor großen Katastrophen bewahrt. Nun geht er in Rente. Im Gespräch mit der MOPO hat er sich an seine brisantesten Einsätze erinnert und erzählt, welche Momente für ihn am schwersten zu ertragen waren.