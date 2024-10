Feuer in Honigfabrik bei Hamburg: Container gerät in Brand

Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Bargteheide: In der Nacht zu Mittwoch hat es in einer Halle von Langnese Honig gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Bargteheide bestätigte, wurden die Retter um kurz vor 2 Uhr nachts alarmiert. Die Brandmeldeanlage in dem Werk am Hammoorer Weg war angesprungen.

Honig-Fabrik in Bargteheide: Container fängt Feuer

Als die Feuerwehr eintraf, sei Brandgeruch wahrnehmbar gewesen. Bei der Kontrolle des Gebäudes wurde Rauchentwicklung festgestellt. Die Einsatzkräfte forderten Verstärkung an.

Schließlich stellte sich heraus, dass in einer der Hallen ein Container mit Metallschrott Feuer gefangen hatte. Der Brand sei schnell gelöscht worden. Anschließend sei der betroffene Container mit einem Gabelstapler ins Freie gezogen worden. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist dem Sprecher zufolge unklar. Eine Fremdeinwirkung könne jedoch ausgeschlossen werden. Vielmehr habe es sich vermutlich durch eine Selbstentzündung durch Hitze gehandelt, die zwischen dem zerschredderten Metall aus den Büchsen entstanden sei, in denen der Honig üblicherweise gelagert werde. (ng)