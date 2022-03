Fast 100 km/h zu schnell! Motorrad-Rowdy wird erwischt – und muss blechen

Er raste direkt in ein Fahrverbot: Ein Motorradfahrer ist im Kreis Rendsburg-Eckernförde im Bereich der Gemeinde Felde 197 km/h statt der erlaubten 100 km/h gefahren – und das während einer Verkehrsüberwachung. Das kommt ihn nun teuer zu stehen.

1400 Euro Strafe, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von drei Monaten: Das erwartet den Raser nun. Am Samstag ist der Mann aus dem Kreis Plön auf der K67 Richtung Bredenbek/Achterwehr von der Rendsburger Polizei aufgegriffen worden. Sie führte an diesem Tag eine Geschwindigkeitsüberwachung durch.

Rendsburg: Polizei erwischt mehrere Verkehrsrowdys

Doch nicht nur dieser Raser wurde erwischt: Ein weiterer Motorradfahrer fuhr an derselben Stelle in ein dreimonatiges Fahrverbot, drei weitere erwartet ein einmonatiges Fahrverbot.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Am Sonntag führte die Polizei abermals eine Geschwindigkeitsüberwachung durch. Dieses Mal im Bereich Aukrug-Bünzen, auf der B430 in Richtung Hohenwestedt/Neumünster. Immer wieder kam es hier in den vergangenen Jahren zu schweren Verkehrsunfällen. Die Geschwindigkeit wurde daher auf 80 km/h begrenzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Bei Verkehrskontrolle: Autofahrer steuert zweimal auf Polizisten zu – fünf Verletzte

Doch nicht jeden interessiert das: Gegen kurz vor 11 Uhr bretterte ein Motorradfahrer auf seiner Yamaha mit 191 km/h über die Fahrbahn. Doch die kurze Freude wird auch für ihn teuer: 1400 Euro muss er nun zahlen, dazu wurde ein Fahrverbot von drei Monaten gegen ihn verhängt und er erhielt zwei Punkte in Flensburg. (vd)