Hamburger ortet sein gestohlenes Fahrrad – und führt Polizei zu einem Seriendieb

Dank des verbauten GPS-Senders hat ein Mann aus Hamburg sein gestohlenes Mountain Bike zurückbekommen. Und ganz nebenbei hat er die Polizei dabei auf die Spur eines mutmaßlichen Seriendiebs in Norderstedt (Kreis Segeberg) geführt.

Ein 26-Jähriger aus Hamburg Ohlsdorf hatte sein recht teures Mountain Bike mit einem Peilsender versehen. Als er am vergangenen Sonntag aus dem Urlaub kam, bemerkte er den Diebstahl und ortete sein Rad in Norderstedt.

Richtigerweise fuhr der 26-Jährige nicht selbst dorthin, sondern steuerte das Polizeirevier in Norderstedt an und erzählte den Beamten von dem Vorfall. Gemeinsam fuhren sie zur Adresse in die Straße Am Sood. Hier entdeckten die Beamten einen Unterstand mit sieben Rädern darin. Darunter auch das Fahrrad des 26-Jährigen.

Eine Überprüfung der Rahmennummern ergab, dass mindestens zwei weitere Räder als gestohlen gemeldet worden waren. „Nun wird geprüft, ob auch die anderen Räder gestohlen wurden“, sagt Polizeisprecher Lars Brockmann zur MOPO – entsprechend empfiehlt die Polizei, einen Fahrradpass samt Rahmennummer und Beschreibung des Rades gut aufzubewahren.

Polizei entdeckt weitere gestohlene Räder

Dabei handelt es sich um ein türkisfarbenes, neuwertiges Zündapp Klapp-E-Bike, ein rotschwarzes Mountain Bike mit Fahrradtasche, ein älteres Mountain Bike in weiß mit roten Markierungen, die mit einem Edding angebracht waren, sowie ein neuwertiges dunkelgraues Bulls Mountain Bike. Hinweise an die Polizei unter Telefon (040) 528060.