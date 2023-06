2,3 Promille: VW-Fahrer kippt auf die Seite – schwer verletzt

Suff-Crash in Albersdorf (Kreis Dithmarschen): Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstagabend die Kontrolle über seinen VW verloren, ein Verkehrsschild gerammt und ist schließlich auf die Seite gekippt. Er musste schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert werden.

Zum Unfall kam es nach Angaben der Polizei gegen 21.29 Uhr: An der Friedrichstraße verlor der Fahrer eines VW T-Roc die Kontrolle über seinen Wagen, anschließend fuhr er über eine Verkehrsinsel und rammte ein großes Verkehrsschild. Das Auto blieb schließlich auf der Fahrerseite liegen.

Das könnte Sie auch interessieren: Schwerer Unfall in Hamburg: Biker gerät in Gegenverkehr – zwei Schwerverletzte

Der Mann, dessen Alter bislang unbekannt ist, verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Schon vor Ort wurde klar, dass er offensichtlich betrunken war: Ein Atemalkoholtest ergab knapp 2,3 Promille. (abu)