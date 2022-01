Am Sonntagabend ist ein Kuhstall in der Gemeinde Wangels (Kreis Ostholstein) in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus. Die Tiere konnten gerettet werden, doch der Schaden ist sehr hoch.

Als die ersten Rettungskräfte gegen 22.45 Uhr eintrafen, schlugen bereits die Flammen aus dem Dach des Stalls mit angrenzendem Wohnhaus. Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage bestätigte, konnten die Einsatzkräfte die Tiere in letzter Sekunde aus den Flammen retten. Einige Anwohner halfen dabei, wie ein Reporter vor Ort berichtet.

Das Feuer breitete sich auf das Dach bis über den Wohnbereich aus, der stark beschädigt wurde. Besonders aufwendig war zudem das Löschen der Glutnester im Stroh, das sich noch im Stall befand. Dazu musste das Stroh zunächst auseinandergenommen werden.

Wangels: Wohnhaus nach Stallbrand unbewohnbar – 350.000 Euro Schaden

Glück im Unglück: Verletzt wurde bei dem Brand niemand – weder Menschen noch Tiere. Laut Polizei soll sich der entstandene Schaden auf rund 350.000 Euro belaufen. Auch sei das Wohnhaus erstmal nicht mehr bewohnbar. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (mp/cnz)