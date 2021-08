Am Sonntagvormittag ist in der Innenstadt von Kiel ein 45-jähriger Mann mit einem gestohlenen Auto erwischt worden. Der Fahrer war laut Angaben der Polizei aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Einfluss von Alkohol und Drogen stand, so die Polizei. Er hatte zudem keinen gültigen Führerschein und das Auto wurde im April diesen Jahres als gestohlen gemeldet.

Kiel: Mann in geklautem Auto unterwegs

Ein Alkoholtest vor Ort ergab, dass der Alkoholisierungsgrad mit 0,27 Promille im rechtlich zulässigen Bereich war. Der 45-Jährige wurde auf das Revier gebracht, wo ihm eine Blutprobe zur Ermittlung der konsumierten Drogen entnommen wurde.

Gegen den 45-Jährigen wurde nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter dem Einfluss von Drogen eingeleitet. Das Auto wurde sichergestellt. „Ob der 45-Jährige als Tatbeteiligter für den Fahrzeugdiebstahl in Frage kommt, wird ebenfalls Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen werden“, so die Polizei in Kiel.