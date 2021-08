Am Horner Kreisel/Sievekingsallee ist es am Sonntag zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Bei dem Auffahrunfall wurden zwei Menschen verletzt – auch ein Rettungshubschrauber rückte an. Auf der A24 kam es zu einem langen Stau.

Der Unfall ereignete sich am Nachmittag gegen 15.40 Uhr im Hamburger Stadtteil Horn. Nachdem die Autos ineinander gefahren waren, wurde zunächst von mehreren Schwerverletzten ausgegangen. Deshalb wurden mehrere Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gerufen.

Hamburg: Unfall am Horner Kreisel – langer Stau auf A24

Der Hubschrauber konnte jedoch nach kurzer Zeit wieder starten, die zwei Verletzten wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wegen des Einsatzes gab es erhöhtes Verkehrsaufkommen auf den Straßen rund um die Unfallstelle und einen längeren Rückstau auf der A24. (se)