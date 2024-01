Erstmals seit 1982! Sylter Restaurant-Legende bleibt zu

Kaum eine andere Lokalität steht wohl so sehr für Sylt wie die „Sansibar“. Doch wer das kultige Restaurant in diesen Tagen besuchen will, friert sich vor verschlossenen Türen die Füße ab. Das hat es seit mehr als vier Jahrzehnten nicht mehr gegeben.

Die „Sansibar“ macht zum ersten Mal seit 1982 Pause. Damals sorgte ein Brand für die Auszeit, jetzt sind Renovieurungsarbeiten dafür verantwortlich. Das Restaurant bekommt unter anderem neue Fenster und einen neuen Fußboden in der Küche. Knapp zwei Wochen lang steht der Betrieb still, sagte Inhaber Niklas Seckler dem „SHZ“.

Sylt: Restaurant „Sansibar“ schließt für Renovierung

Am 19. Januar soll die „Sansibar“ wieder öffnen – allerdings etwas kleiner als gewohnt. Das Essen kommt vorerst aus einem Foodtrack, der vor der Lokalität aufgebaut wird. Ab dem 7. Februar soll dann alles wieder wie vorher sein, hofft Seckler. „Alles ist minutiös durchgeplant.“

Im Sommer kehren bis zu 5000 Menschen pro Tag in der „Sansibar“ ein. In den kommenden Tagen sind es gerade noch um die 60 Handwerker:innen und Mitarbeiter:innen, die in der Sylter Gastro-Legende werkeln.

Das könnte Sie auch interessieren: „Frau fürs Leben“: H.P. Baxxter (59) heiratet im Juni seine Sara (22)

Neben den großen Renovierungsarbeiten lässt Niklas Seckler, der die „Sansibar“ 2022 von seinem Vater Herbert übernommen hat, unter anderem eine neue Lüftungsanlage und eine neue Bierzapfanlage installieren. „Mein Plan ist, jetzt alles vernünftig zu machen, sodass man es die nächsten 30, 40 Jahre nicht mehr anfassen muss“, sagte der Inhaber. Und ganz wichtig: „Optisch wird sich am Charme der Sansibar und für den Gast nichts verändern.“