„Frau fürs Leben“: H.P. Baxxter (59) heiratet im Juni seine Sara (22)

Die Sensation ist perfekt! H.P. Baxxter, 59-jähriger Scooter-Frontmann, heiratet im Juni, und zwar seine 22-jährige Freundin Sara. Zuletzt waren die beiden am Silvesterabend in der „Sansibar“ auf Sylt gesehen worden, wo sie ins neue Jahr hineinfeierten. Am Rande des Festes vertrauten H.P. Baxxter und seine Freundin dem MOPO-Fotografen an, dass für sie im Sommer die Hochzeitsglocken läuten. Auch wo die Party stattfindet, haben sie verraten.

Nämlich auf Sylt. Wo genau auf der Nordseeinsel und an welchem Tag die Hochzeit stattfindet, darüber bewahrten sie allerdings Stillschweigen. Insider vermuten aber, dass die Party wieder in der „Sansibar“ steigt, denn das Kultlokal ist so etwas wie das zweite Wohnzimmer des Musikers.

Offiziell liiert war Baxxter zuletzt mit dem Model Lysann Geller (30). Die beiden hatten sich 2021 nach fünf gemeinsamen Jahren „freundschaftlich getrennt“. Einen handfesten Trennungsgrund nannte Baxxter nicht. Vielmehr sei es „ein schleichender Prozess“ gewesen. Er fügt hinzu: „Bei uns wurde aus Liebe Freundschaft.“

Baxxter und seine „Neue“ haben sich in Hamburg kennengelernt, wo die 22-jährige Münchnerin Sara hingezogen war, um Immobilienwirtschaft zu studieren. „Es hat gleich richtig gefunkt zwischen uns“, schwärmte der Scooter-Frontmann damals. Wenige Stunden mit seiner Sara, und er habe gewusst, dass sie die Frau fürs Leben ist.

Schon bald darauf hielt Baxxter um die Hand seiner Geliebten an – und zwar ganz romantisch. Die beiden waren mit einem Rolls-Royce-Oldtimer in Schottland unterwegs, als Baxxter auf der Isle of Skye auf die Knie ging und seine Angebetete fragte, ob sie seine Frau werden will. Sie hat Ja gesagt!

Nun wird bald der Bund fürs Leben geschlossen. Beide sind glücklich, schweben im siebten Himmel. Die 37 Jahre Altersunterschied scheinen überhaupt keine Rolle zu spielen.