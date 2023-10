Seine Sara ist 37 Jahre jünger: Scooter-Frontmann H.P. Baxxter hat sich verlobt

Sie hat „Ja“ gesagt! Superstar und Scooter-Frontmann H.P. Baxxter (59) hat sich mit seiner Partnerin Sara verlobt – sie ist stolze 37 Jahre jünger.

„Ja, es stimmt – Sara und ich haben uns verlobt. Wir waren jetzt ganz romantisch mit einem Rolls-Royce-Oldtimer in den Highlands unterwegs, waren auf der Isle of Skye-Insel. Da habe ich dann um Saras Hand angehalten“, sagt der Sänger aus Hamburg zur „Bild“, die über die Verlobung zuerst berichtete.

„Jetzt sind wir erst einmal happy“: H.P. Baxxter hat sich verlobt

Demnach soll sich das Paar im nächsten Jahr das Ja-Wort geben. „Wie genau, haben wir uns aber noch nicht überlegt. Das kommt dann alles noch. Jetzt sind wir erst einmal happy“, so der 59-Jährige. Die 22-Jährige lernte der gebürtige Ostfriese in Hamburg kennt, wo Sara Immobilienwirtschaft studiert. Seit März sind die beiden ein Paar – also kam nach sieben Monaten schon die Verlobung.

Der Baxxter und die jungen Frauen – der Scooter-Frontmann hat wohl ein Faible für Partnerinnen, die deutlich jünger sind als er. Top-Modell Lysann Geller und Baxxter trennten beispielsweise 29 Jahre. Die Trennung kam 2021.

Als die Beziehung von Baxxter und Sara öffentlich wurde, stieß das nicht nur auf Begeisterung. Ein Nutzer kommentierte beispielsweise auf Instagram: „Hast du keine Würde? Das könnte deine Enkelin sein“. „Schönes Bild mit der Tochter“, so ein andere Kommentar. Ein anderer prognostiziert: „Ich gebe dir maximal zehn Jahre. Dann ist es vorbei und du bist eine Stange Geld los“. (elu)