Erst Maschinenschaden und jetzt auch noch das: „Funny Girl“ liegt weiter fest

Der Deutsche Wetterdienst kündigt Regen und Windböen im Norden an. Das hat auch Auswirkungen auf die Fähren nach Helgoland.

Wegen des vorhergesagten stürmischen Wetters fährt die „Funny Girl“ auch am Freitag nicht von Büsum nach Helgoland. „Aufgrund der vorhergesagten Wellenbedingungen sind wir leider gezwungen, alle Fahrten von und nach Helgoland ab Büsum mit MS ,Funny Girl‘ am Freitag abzusagen“, teilte die Reederei Adler-Eils auf ihren Internetseiten mit. Laut Fahrplan wird damit voraussichtlich die Fahrt am Samstag die erste der „Funny Girl“ seit einigen Tagen sein.

Strecke Helgoland-Büsum durch Wetterbedingungen beeinträchtigt

Das Fahrgastschiff trieb am vergangenen Sonntagabend aufgrund eines technischen Defekts auf dem Rückweg von Helgoland nach Büsum mit knapp 250 Menschen an Bord antriebslos auf der Nordsee und musste zurück nach Büsum geschleppt werden. Anschließend wurde auf Ersatzteile gewartet. So lange hatte die „Nordlicht“ die Verbindung nach Helgoland bedient.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes werden noch bis zum Freitagabend an der Nordsee Windböen oder stürmische Böen zwischen 55 und 65 Kilometer pro Stunde vorhergesagt. Ansonsten sei es wechselnd bewölkt mit Schauern und Höchstwerten um die 13 Grad. (dpa/mp)