Er wollte nur ausparken: Senior setzt BMW in Teich

Ein älterer Mann ist am Mittwoch mit seinem BMW in den Glinder Mühlenteich im Kupfermühlenweg gefahren. Er hatte anscheinend Bremse und Gaspedal verwechselt.

Der Mann fuhr gegen 11.30 Uhr vom Parkplatz am Ufer des Sees. Laut Polizei verwechselte er dann Gas und Bremse und fuhr so in den Teich, dass er mit der Beifahrerseite darin liegen blieb.

Älterer Mann fährt mit seinem BMW in Glinder Mühlenteich

Die Polizei, die noch vor der Feuerwehr am Unfallort eintraf, konnte den unverletzten Mann bereits aus dem Fahrzeug befreien. Die Feuerwehr sicherte den Wagen ab, damit er nicht weiter ins Wasser rutschte. Ein Abschleppdienst zog ihn schließlich raus.

Zum genauen Alter des Mannes konnte die Polizei am Mittwochnachmittag noch keine Angaben machen. Der Reporter vor Ort berichtete aber, dass es sich um einen älteren Mann handelte. Er kam mit dem Schrecken davon. (prei)