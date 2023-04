Straße nach Baumsturz gesperrt: Mann rastet aus – und geht auf Retter los

In Wentorf bei Hamburg (Kreis Herzogtum-Lauenburg) ist es am Mittwochnachmittag anlässlich eines Feuerwehreinsatzes zu einem Vorfall gekommen. Ein Mann wollte nicht einsehen, dass der Gefahrenbereich abgesperrt war – und griff Feuerwehrleute an.

Laut Polizei sei die Feuerwehr gegen 16 Uhr bei einem wetterbedingten Einsatz in der Golfstraße tätig gewesen. Dort waren durch starke Winböen mehrere Bäume aus dem Boden gerissen worden und über die Straße gekippt. Feuerwehrleute sperrten den Bereich für Fußgänger, Fahrzeuge und Räder. Dann machten sich die Retter daran, die entwurzelten Bäume mit einer Kettensäge zu zerkleinern.

Mann schubst Feuerwehrleute und versucht, sie anzuspucken

Gegen 19 Uhr sei dann laut Polizei ein 22-Jähriger an der Absperrung aufgetaucht und forderte Durchlass. Als ihm dies verwehrt wurde, kam es zum Eklat. Der Mann griff eine Retterin und ihren Kollegen an, schubste sie, drückte sie gegen eine Mauer und soll versucht haben, sie anzuspucken.

Danach sei er laut Polizei durch den Gefahrenbereich gelaufen, habe technische Geräte bespuckt und die Retter beleidigt. Zur Hilfe gerufene Polizisten stellten den Wüterich kurz darauf auf einem Grundstück in der Waldstraße. Sie nahmen die Personalien auf und fertigten eine Strafanzeige.