Mann wählt Notruf: Als die Sanitäter kommen, eskaliert die Lage

Ein Routineeinsatz in St. Pauli ist am Samstagabend außer Kontrolle geraten. Die Besatzung eines Rettungswagens war zu einem Notfall gerufen worden. Als die Retter an der Wohnungstür standen, wurden sie angegriffen.

Laut Polizei habe ein 51-Jähriger gegen 21.45 Uhr den Notruf der Feuerwehr gewählt. Er gab an, eine Überdosis Tabletten genommen zu haben. Als die Besatzung eines Rettungswagens der Feuerwache Altona am Einsatzort in der Kleinen Freiheit eintraf, eskalierte die Situation.

Auf St. Pauli: Mann greift Sanitäter an – Polizisten überwältigen ihn

Der Mann habe sich laut Polizei aggressiv gezeigt und die Retter angegriffen. Die Beamten zogen sich zurück und riefen die Polizei hinzu. Polizisten überwältigten schließlich den Mann und brachten ihn zum Rettungswagen. Unter Polizeibegleitung wurde er in eine Klinik transportiert.