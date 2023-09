Er rief um Hilfe: Kanufahrer vermisst – große Suchaktion im Norden

Große Suchkation im Bereich des Einfelder Sees in Neumünster: Seit dem frühen Samstagabend wird ein Kanufahrer vermisst, der auf dem See unterwegs war. Bis tief in die Nacht durchkämmten Rettungskräfte das Gebiet.

Er soll Zeugenaussagen zufolge noch um Hilfe gerufen haben. Dann sei er nicht mehr zu sehen gewesen. Um 19.30 Uhr wurde die Feuerwehr informiert – bei anbrechender Dämmerung und leider kontinuierlich schlechter werdenden Sichtverhältnissen.

Bis zum späten Abend wurde gesucht – Heli und Drohnen im Einsatz

Am Ufer fanden die Kräfte persönliche Gegenstände des Mannes, auch das Kanu wurde sichergestellt. Aber: Vom Vermissten selber fehlte jede Spur.

Mit mehreren Booten suchten die Kräfte den See ab, stellten auch ein Flutlicht auf. Diverse Drohnen und sogar ein Helikopter kreisten am Himmel, um die Suche aus anderer Perspektive zu unterstützen. Bis nach 22 Uhr suchten die Helfer – am Ende musste die Suche ergebnislos abgebrochen werden.

Die Umstände – zum Beispiel, warum der Mann in Not geraten war – sind noch unklar. Die Polizei ermittelt. (dg)