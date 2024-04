Er hat Burn-out: Sylt will kranken Bürgermeister rauswerfen!

Personal-Posse auf der Lieblingsinsel vieler Hamburger: Die Gemeinde Sylt will ihren Bürgermeister loswerden. Die dortige Verwaltung müsse „rund laufen“, doch das tue sie derzeit nicht, schreibt die Gemeinde auf ihrer Website. Der Fall ist pikant, denn Amtsinhaber Nikolas Häckel ist derzeit an Burn-out erkrankt. Die Gemeindevertretung hat ihn dennoch vorgeladen – und will ihn zum Rücktritt bewegen.

„In der vergangenen Hauptausschuss-Sitzung wurde in Abwesenheit des derzeit krankgeschriebenen Bürgermeisters Nikolas Häckel festgestellt, dass eine vertrauensvolle und kooperative Zusammenarbeit mit ihm als Leiter der Inselverwaltung nicht mehr gegeben ist“, heißt es auf der Gemeinde-Website. Die „Bild“ hatte darüber zuerst berichtet. Der parteilose Bürgermeister soll deshalb am 14. Mai im Ausschuss „seine Position darlegen“. Die Sitzung soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, da es sich um eine Personalangelegenheit handle.

„Grundsätzlich hofft der Hauptausschuss auf ein Einlenken des Bürgermeisters zum Wohle der Gemeinde Sylt und der Inselverwaltung“, heißt es weiter. Soll heißen: Die Gemeindevertreter erwarten den freiwilligen Rücktritt Häckels. In letzter Konsequenz droht ein Abwahlverfahren.

Nikolas Häckel ist bereits seit 2015 im Amt. Woran sich die Insel-Politiker konkret stören, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Dort heißt es lediglich: „Die Verwaltung muss zum Wohle der Sylterinnen und Sylter rund laufen. Das tut sie derzeit offensichtlich nicht in einem zufriedenstellenden Maße. Vermehrt kommt in der Öffentlichkeit und in der Politik die Rolle des Bürgermeisters in diesem Zusammenhang ins Spiel.“

Ob der krankheitsbedingte Ausfall des Amtsinhabers eine Rolle spielt? „Wie ja bekannt ist, bin ich derzeit aufgrund eines Burn-outs krankgeschrieben“, sagte Häckel der „Bild“. „Ich bemühe mich daher derzeit primär um meine Genesung, auch um meine Amtsgeschäfte zum Wohle der Gemeinde Sylt wieder unparteiisch und überparteilich aufnehmen zu können.“ Trotz seiner Krankschreibung wolle er an der Ausschusssitzung teilnehmen. „Auch wenn dies meiner Genesung evtl. nicht dienlich sein wird.“

Offenbar war Nikolas Häckel bereits im vergangenen Jahr wegen eines Burn-outs nicht arbeitsfähig. Seit Februar dieses Jahres ruhen seine Amtsgeschäfte krankheitsbedingt erneut. (mp)