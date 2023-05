Er fuhr ohne Helm: Junger Biker stirbt nach Kollision mit Auto

Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer wollte die Maschine eines Bekannten austesten – und bezahlte die Proberunde mit seinem Leben. Ein Autofahrer übersah den jungen Mann, der ohne Helm auf dem Motorrad unterwegs war.

Am späten Montagnachmittag hatte sich der 29-Jährige in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) das Motorrad eines Bekannten (26) geliehen, um vor einem gemeinsamen Ausflug eine Probefahrt zu machen. Beim Wenden in der Sackgasse übersah ein 22-jähriger Autofahrer den von hinten nahenden Motorradfahrer, hieß es von der Polizei.

Kreis Ostholstein: Motorradfahrer (29) stirbt nach Unfall

Besonders tragisch: Der 22-Jährige war dort unterwegs, weil er sich mit dem 26-Jährigen und dem 29-Jährigen verabredet hatte. Der Motorradfahrer krachte seitlich gegen das Auto, lieb anschließend auf der Straße liegen.

Er trug den Angaben zufolge bei dem Unfall keinen Helm. Rettungskräfte brachten ihn in ein Lübecker Krankenhaus, wo er kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen erlag.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung gegen den Autofahrer. Der Besitzer des Motorrads muss sich wegen des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis verantworten – obwohl er die Maschine verliehen hatte, kann dies auch für den Halter eine Straftat sein. Der 29-Jährige besaß offenbar keinen entsprechenden Führerschein, teilte die Polizei mit.