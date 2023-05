Mit Metalltor kollidiert – Radfahrer stirbt nach Unfall in Hamburg

In Jenfeld ist am Samstag ein Pedelec-Fahrer durch einen Unfall schwer verletzt worden. Trotz intensiver Bemühungen durch die Ärzte verstarb der Mann kurz darauf in einem Krankenhaus.

Zu dem Unglück kam es laut Polizei um 18.25 Uhr auf der Straße Bekkamp. Der 69-Jährige Mann sei hier mit seinem E-Bike in Höhe der Tennisanlagen auf einen unbefestigten, für Radfahrer aber freigegebenen Weg abgebogen und dort mit einem Metalltor kollidiert.

Notarzt versorgt Unfallopfer

Bei dem anschließenden Sturz zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu und kam mit einem Notarzt in eine Klinik. Trotz intensiver Bemühungen der Ärzte verstarb er kurz darauf.

Der Verkehrsunfalldienst hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.