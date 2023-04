In Hamburg: Rätsel um tot aufgefundenen Fahrradfahrer

Passanten haben am Donnerstagmorgen in Hamburg eine schreckliche Entdeckung gemacht. In Horn fanden sie einen leblosen Fahrradfahrer (51). Trotz sofort eingeleiteter Reanimation verstarb der Mann wenig später in einer Klinik.

Passanten hätten laut Polizei gegen 8.10 Uhr einen Notruf abgesetzt. Sie gaben an, in der Straße Vierbergen nahe der Weddestraße einen leblosen Mann auf einem Grünstreifen zwischen Fahrradweg und Parkstreifen gefunden zu haben. Daneben habe sein Fahrrad gelegen. Die Passanten leiteten noch vor Eintreffen des Notarztes Reanimationsmaßnahmen ein.

Passanten leiten Reanimationsmaßnahmen ein

Der 51-Jährige wurde umgehend in eine Klinik eingeliefert. Hier sei er laut Polizei wenig später verstorben.

Nach ersten Ermittlungen durch den Verkehrsunfalldienst ist ein Fremdverschulden ausgeschlossen. Man gehe davon aus, dass der Mann infolge einer Vorerkrankung vom Fahrrad gestürzt sein könnte. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 040 428 65 6789 zu melden.